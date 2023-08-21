Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, выплаты пенсий были неоднократно повышены в 2023 году. С осени украинцы также ждут увеличения выплат.
Последний раз перерасчет пенсий состоялся в марте 2023 года. До конца года индексаций больше не планируется, то есть в сентябре повышений выплат ожидать не стоит, передает 24 канал.
Размер минимальной пенсии по инвалидности в Украине
- Лица, которым назначили и группу получают 2 300 гривен;
- II и III группы, которые не работают - 2 100 гривен;
- II и III групп, в случае, когда лицо не работает - 2 093 гривны.
Сколько получают лица с инвалидностью относительно размера возрастной пенсии
- 100% от пенсии по возрасту имеют лица с инвалидностью I группы;
- 90% - II группа;
- 50% - III группа.
Кто имеет право на пенсию по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается людям, получившим увечья. На страховой стаж напрямую влияет то, получили ли вы новый статус в результате рабочей деятельности.
Для назначения выплат необходимо обратиться в ПФУ. Во время проведения медико-санитарной экспертизы, специалисты определят вашу группу инвалидности и предоставят вам справку для проведения повторного осмотра.
Пенсии в Украине
Напомним, что пенсионеры в Украине могут получить новые добавки. Пенсионерам в Украине эксперты напомнили, кто из них имеет право, согласно законодательству, на надбавки и кому с возрастом должны платить еще больше.
Стали известны пять причин, по которым украинцы могут лишиться выплат. В Украине в 2023 году регулярно проводятся проверки данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин для лишения пенсии.
Некоторые пенсионеры останутся без надбавок к пенсии. Программа доплат к пенсиям для пожилых людей предусматривает выплату дополнительных 300 грн в месяц пенсионерам старше 70 лет.
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