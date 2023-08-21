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Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

Юлия Куришко
21 августа 2023, 15:54 обновлено 21 августа, 16:15
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Пенсия по инвалидности назначается людям, получившим увечья.
Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября
Стало известно, увеличат ли пенсию по инвалидности / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, выплаты пенсий были неоднократно повышены в 2023 году. С осени украинцы также ждут увеличения выплат.

Последний раз перерасчет пенсий состоялся в марте 2023 года. До конца года индексаций больше не планируется, то есть в сентябре повышений выплат ожидать не стоит, передает 24 канал.

Размер минимальной пенсии по инвалидности в Украине

  • Лица, которым назначили и группу получают 2 300 гривен;
  • II и III группы, которые не работают - 2 100 гривен;
  • II и III групп, в случае, когда лицо не работает - 2 093 гривны.

Сколько получают лица с инвалидностью относительно размера возрастной пенсии

  • 100% от пенсии по возрасту имеют лица с инвалидностью I группы;
  • 90% - II группа;
  • 50% - III группа.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается людям, получившим увечья. На страховой стаж напрямую влияет то, получили ли вы новый статус в результате рабочей деятельности.

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Для назначения выплат необходимо обратиться в ПФУ. Во время проведения медико-санитарной экспертизы, специалисты определят вашу группу инвалидности и предоставят вам справку для проведения повторного осмотра.

Пенсии в Украине

Напомним, что пенсионеры в Украине могут получить новые добавки. Пенсионерам в Украине эксперты напомнили, кто из них имеет право, согласно законодательству, на надбавки и кому с возрастом должны платить еще больше.

Стали известны пять причин, по которым украинцы могут лишиться выплат. В Украине в 2023 году регулярно проводятся проверки данных пенсионеров. По их результатам могут выявить пять причин для лишения пенсии.

Некоторые пенсионеры останутся без надбавок к пенсии. Программа доплат к пенсиям для пожилых людей предусматривает выплату дополнительных 300 грн в месяц пенсионерам старше 70 лет.

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