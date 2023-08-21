Пенсионеры в Украине могут получить новые добавки: кто имеет право

Пенсионеры в Украине могут получать некоторые надбавки к пенсии – если эти люди уже достигли определенного возраста. Об этом сообщает портал "РБК-Украина".
Как говорят эксперты, чем больше лет человеку, тем больше должна быть доплата.
Кто имеет право на доплату к пенсии
В частности, больше пенсии могут получать люди:
- после 70 лет;
- от 75 до 80 лет;
- после 80 лет.
Сколько можно получать дополнительно денег к пенсии
- после 70 лет – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет – 456 гривен;
- старше 80 лет – 579 гривен.
Данные на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее – к началу выплатного периода (с 4 до 25 числа каждого месяца).
Соответственно, каждый месяц, перед началом начисления, осуществляется все перерасчеты пенсий на следующий период. В частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, которые достигли 70 лет.
К примеру, если день рождения у человека в начале месяца, то и доплату он должен получить в данном месяце. Но первая выплата будет неполной – с даты достижения 70-летия. А уже в следующем месяце выплачивается вся сумма – 300 гривен.
Пенсии в Украине
Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. В ПФУ сообщили, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам
Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.
Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.
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