Пенсионеры в Украине могут получить новые добавки: кто имеет право

Пенсионерам в Украине эксперты напомнили, кто из них имеет право, согласно законодательству, на надбавки и кому с возрастом должны платить еще больше.

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Кто имеет право на доплату к пенсии - ответ эксперты/ коллаж Главред, фото УНИАН

Пенсионеры в Украине могут получать некоторые надбавки к пенсии – если эти люди уже достигли определенного возраста. Об этом сообщает портал "РБК-Украина".

Как говорят эксперты, чем больше лет человеку, тем больше должна быть доплата.

Кто имеет право на доплату к пенсии

В частности, больше пенсии могут получать люди:

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после 70 лет;

от 75 до 80 лет;

после 80 лет.

Сколько можно получать дополнительно денег к пенсии

после 70 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

старше 80 лет – 579 гривен.

Данные на выплату пенсии на следующий месяц готовятся заранее – к началу выплатного периода (с 4 до 25 числа каждого месяца).

Соответственно, каждый месяц, перед началом начисления, осуществляется все перерасчеты пенсий на следующий период. В частности, в связи с установлением ежемесячной доплаты к пенсии в размере 300 гривен пенсионерам, которые достигли 70 лет.

К примеру, если день рождения у человека в начале месяца, то и доплату он должен получить в данном месяце. Но первая выплата будет неполной – с даты достижения 70-летия. А уже в следующем месяце выплачивается вся сумма – 300 гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, что в июле для украинцев пересчитают пенсии. В ПФУ сообщили, кто может получить до 1000 гривен. В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам

Стало известно, увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности. Пенсия по инвалидности предоставляется и зависит от размера выплат по возрасту и группы инвалидности.

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Председатель правления Пенсионного фонда Украины рассказал, что в этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

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