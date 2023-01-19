Подоляк рассказал, какие действия ВСУ могут вызвать бешеную истерику у оккупантов

Подоляк подчеркнул, что у России сегодня есть в информационной повестке дня тема войны, которая уже перешла на ее территорию.

Подоляк заявил, что удары по крымским базах вызовут истерику в оккупантов / Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Вооруженные силы Украины могут в ближайшее время получить от Запада ракеты GLSDB, которые имеют дальность 160 километров. Это позволит украинским защитникам доставать до территории временно оккупированного Крыма. В связи с этим среди россиян будут распространяться панические настроения.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала, панические настроения будут не только в Крыму, но и на всех оккупированных территориях и также на приграничных с Украиной.

"Эта паника охватит и все российские пропагандистские паблики. Они уже сегодня обсуждают то, что нужно готовиться к войне, которая может быть на территории России. Мол, нужно готовить бомбоубежища. В Москве даже на Лосином острове поставили ПВО", - отметил советник.

Он подчеркнул, что у России сегодня есть в информационной повестке дня тема войны, которая уже перешла на ее территорию. "Безусловно, мы не атакуем. Это она сама себя атакует. Вообще, Россия умеет самоуничтожаться", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что это - нормальный процесс, ведь когда государство не соответствует цивилизационным нормам, оно самоуничтожается. По его словам, историческое время для смерти России в таком виде, как она есть, пришло.

Военная помощь Украине

Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Просьбу Киева о современных танках США пока не хотят удовлетворить, несмотря на то, что Великобритания и Польша предоставят Украине эту военную технику.

В то же время известно, что большой пакет помощи для Украины от США будет включать дополнительную артиллерию, а также боевые бронированные машины Stryker. Кроме того, Штаты намерены предоставить украинской армии малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 160 км.

Кроме того, Польша отправит Украине около 14 танков Leopard. Ранее Варшава отправила Киеву более 260 танков времен Советского Союза. Решение передать немецкие танки должно стать началом новой помощи украинскому государству. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В то же время Германия пока отказывается передавать Украине танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин все же не исключает возможности передачи танков Украине. Однако немецкое государство сделает это лишь вместе со странами-союзниками.

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