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Попал под вражеский артобстрел: на войне оборвалась жизнь молодого защитника из Львовской области

11 марта 2023, 17:29
Роман защищал Украину в рядах 103-й отдельной бригады территориальной обороны, был стрелком.
погибший защитник Роман Яцына
На войне оборвалась жизнь молодого защитника из Львовской области Романа Яцыны / медиа Дрогобыччина

В кровавой борьбе с российским агрессором Украина продолжает терять своих защитников. Так, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 25-летний воин Роман Яцына. Павший защитник был родом из Дрогобыча.

Как сообщает издание Медиа Дрогобыччина, Роман защищал Украину в рядах 103-й отдельной бригады территориальной обороны, был стрелком.

Жизнь украинского защитника оборвалась 10 марта в Харьковской области во время вражеского артобстрела. Воин погиб вблизи поселка Табаевка Купянского района Харьковской области.

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"На войне погиб 25-летний дрогобычанин Яцина Роман Андреевич. Во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение не совместимое с жизнью. Погиб 10 марта в Купянском районе Харьковской области. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Герою!", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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