Президент Польши Дуда тайно приехал в Украину и оказался в неожиданном месте

Визит президентов Украины и Польши в Луцк заранее не был анонсирован.

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Зеленский и Дуда в соборе святых Петра и Павла / Коллаж Главред, фото Офис президента

Сегодня, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке.

Президент Польши приехал тайно в Украину. Неожиданно, но вместе с Владимиром Зеленским Дуда посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

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"Вместе чтим память всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!", - написал президент Владимир Зеленский.

При этом вчера вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

На мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Волынская трагедия Волынская трагедия является одним из наиболее кровавых и конфликтных периодов в истории Украины. Этот период, который длился с 1943 по 1944 год, был известен массовыми насилиями и этническими чистками между украинцами и поляками, которые происходили на территории Волынской области. Во время Волынской трагедии произошли массовые убийства. По разным оценкам, погибло от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Кроме того, были уничтожены многие села и города, подожжены дома, а людей подвергали насилию и жестоким этническим чисткам. Волынская трагедия продолжалась летом 1943 года, когда конфликт достиг своего пика. Он оказал большое влияние на национально-этнические отношения в регионе и оставил глубокие шрамы в истории Украины и Польши.

Помощь Польши Украине

Кроме того, сенат Польши единогласным решением принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В документе отмечается, что Украина в войне с РФ защищает Европу и является основным звеном, защищающим континент от агрессии с Востока, при этом ключевым на ее пути в НАТО будет саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

После того, как война в Украине завершится, в Европе может переместиться центр силы. Основой для него могут стать Украина, Польша и другие страны Восточной Европы. Такое мнение высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду. После войны может образоваться новый союз, в который войдет ряд государств.

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