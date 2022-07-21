Пробитый череп и обгоревшее тело: медики рассказали о состоянии пострадавшего в Виннице мальчика

7-летний Рома пострадал в результате ракетного удара по Виннице / Коллаж Первое медицинское объединение Львова, ГСЧС

Роме всего 7 лет, а он уже требует сложных хирургических вмешательств и пластических операций. Все из-за России, которая решила обстрелять ракетами Винницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии, его доставили на лечение в Германию. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Мальчик вместе с мамой приехали из Львова в Винницу, чтобы навестить бабушку и дедушку. 14 июля связь с ними оборвалась. 29-летняя мама мальчика Галина погибла на месте. Опознать ее сразу не удалось. Женщину идентифицировали только с помощью ДНК-экспертизы.

Отец ребенка Ярослав на момент обстрела находился во Львове и сразу примчался в Винницу, как только узнал о том, что произошло. Ромчика госпитализировали в Винницкую областную больницу. В результате взрыва обгорели 45% тела снаружи, еще 35% ожогов внутренние.

"Они настолько глубоки, что местами даже достигают костей. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути", - говорится в сообщении.

7-летний Рома пострадал в результате ракетного удара по Виннице / Рервое медицинское объединение Львова

У мальчика также перелом руки. Несколько обломков от снаряда попали ему в голову и пробили череп.

Романа эвакуировали во Львов и уже оттуда он отправился в Германию.

7-летний Рома пострадал в результате ракетного удара по Виннице / Первое медицинское объединение Львова

Напомним, ранее мы сообщали, что известный украинский баянист, декан Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко Ярослав Олексив подтвердил, что его жена Галина погибла в Виннице, а сын Роман - в тяжелом состоянии.

"Последнее, что он видел, как его маму присыпало частями здания медцентра... Об этом он сказал медикам со скорой. Он находится в детской областной больнице Винницы", - рассказала подруга погибшей.

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Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями.

Число погибших уже возросло до 26. Среди погибших трое детей: 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты уходила с мамой Ириной с занятия по развитию детей, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл.

Также сразу погибли две работницы медицинского центра "Нейромед". Двое врачей, работавших в этом учреждении, попали в больницу в тяжелом состоянии. Одной из этих врачей была Наталья Фальштинская, которая в ночь на 19 июля умерла в больнице.

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