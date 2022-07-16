"Нас просто убивают": мама погибшей в Виннице девочки рассказала о пережитом

Ирина Дмитриева с погибшей дочерью на руках / Instagram/Ирина Дмитриева

В Сети опубликовали первое интервью Ирины Дмитриевой, которая потеряла маленькую дочь Лизу во время ракетного удара РФ по Виннице.

Женщина еще находится на больничной койке. Она приходит в себя после страшных травм, полученных в результате варварского нападения путинских военных.

Прямо в больничной палате она просматривала на смартфоне записи видео, на которых была запечатлена ее погибшая дочь.

Дмитриева сквозь слезы высказала свои эмоции после пережитой трагедии.

"Миру все равно Он смотрит как Украину убивают, как убивают наших детей, солдат", - говорит она.

Ирина добавила, что миру нужно оказать Украине помощь в борьбе с РФ, иначе "если не мы, они (оккупанты РФ, - ред.) пойдут дальше и разрушат все".

Ракетный удар РФ по Виннице

Оккупационные войска России нанесли ракетные удары по центру Винницы. Власти сообщили о попадании 3 ракет врага в гражданские объекты. Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы, куда российские оккупанты 14 июля нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и пострадали мирные украинцы.

Зеленский заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

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