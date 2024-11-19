Прямые контакты президентов: Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа

Главное:
- Команды Зеленского и Трампа налаживают процессы
- Ермак отправится с визитом в США
Президент Украины Владимир Зеленский уверен в "налаживании процессов" с командой избранного президента США Дональда Трампа.
В ходе пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве, он подтвердил предстоящую командировку главы Офиса президента Андрея Ермака в США.
"Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды - у них есть свои контакты…Что касается налаживания процессов между нашими командами – уверен, что они будут. Что касается поездки, командировки главы моего Офиса в США - она будет", — сказал глава государства.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время поедет в США на переговоры с командой Дональда Трампа. По данным медиа, украинские власти уже активно работают над налаживанием контактов с ключевыми людьми в команде Трампа.
Ранее у Трампа сделали скандальное заявление по поводу разрешения на дальнобойные удары по РФ.Администрация Джо Байдена заранее не сообщала о своем решении, говорит Майк Волтц.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Джо Байден и Дональд Трамп обсудили Украину. Джо Байден и Дональд Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата.
Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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