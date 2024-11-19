Прямые контакты президентов: Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа

Владимир Зеленский рассказал о налаживании процессов с командой Дональда Трампа.

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Владимир Зеленский рассказал о налаживании процессов с командой Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Команды Зеленского и Трампа налаживают процессы

Ермак отправится с визитом в США

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в "налаживании процессов" с командой избранного президента США Дональда Трампа.

В ходе пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен в Киеве, он подтвердил предстоящую командировку главы Офиса президента Андрея Ермака в США.

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"Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды - у них есть свои контакты…Что касается налаживания процессов между нашими командами – уверен, что они будут. Что касается поездки, командировки главы моего Офиса в США - она будет", — сказал глава государства.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время поедет в США на переговоры с командой Дональда Трампа. По данным медиа, украинские власти уже активно работают над налаживанием контактов с ключевыми людьми в команде Трампа.

Ранее у Трампа сделали скандальное заявление по поводу разрешения на дальнобойные удары по РФ.Администрация Джо Байдена заранее не сообщала о своем решении, говорит Майк Волтц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джо Байден и Дональд Трамп обсудили Украину. Джо Байден и Дональд Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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