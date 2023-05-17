Пуля была в миллиметрах от сердца: после тяжелого ранения воин из Донбасса снова защищает Украину

После выздоровления Виталия хотели комиссовать, но наш герой сам настоял на возвращении в боевое подразделение на передовую.

https://glavred.info/ukraine/pulya-byla-v-millimetrah-ot-serdca-posle-tyazhelogo-raneniya-voin-iz-donbassa-snova-zashchishchaet-ukrainu-10471075.html Ссылка скопирована

После тяжелого ранения воин с Донбасса снова защищает Украину / Коллаж: Главред, фото: Национальная гвардия Украины

Защитник, который ранее получил тяжелое ранение, когда пуля застряла в миллиметрах от его сердца, выздоровел и снова встал на защиту родной страны.

Как рассказали в Национальной гвардии Украины, защитник по имени Виталий не имеет позывного, но побратимы зовут его "Викторович".

"Мне 54 года, родом из Покровска, Донецкой области. Работал шахтером, проходчиком был. Поэтому уже вышел на пенсию, у шахтеров она раньше", - рассказывает о себе Виталий.

видео дня

Тяжелое ранение защитник получил в середине февраля текущего года. Во время выполнения боевого задания в него попала пуля. Она прошла сквозь левое плечо, левое легкое буквально в миллиметрах от сердца, раздробила поперечный отросток пятого грудного позвонка. Виталий вспоминает, как почувствовал острую жгучую боль в области сердца и выделения крови с кашлем.

Мужчину тотчас же госпитализировали. В Хмельницкой городской больнице хирурги успешно провели операцию, достав пулю. Из операционной "Викторович" даже вышел собственными ногами.

Командир рассказывает, что после выздоровления Виталия хотели комиссовать, но наш герой сам настоял на возвращении в боевое подразделение 5 Слобожанской бригады Нацгвардии, где служил до ранения.

"Не может он без нас жить!" - смеется командир роты.

В Нацгвардии добавили, что мужчина был мобилизован еще в 2015 году, но из-за своего состояния здоровья его признали непригодным к военной службе. После того как страна-агрессор Россия начала полномасштабную войну против Украины, Виталий решил добровольцем присоединиться к Нацгвардии.

Напомним, ранее украинский снайпер из 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела. Украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позже факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.

Также Главред рассказывал, что российский поэт-оккупант Михаил Цикало из Оренбургской области, который смог вернуться живым из Украины, самоликвидировался в расположении своей же воинской части. 26-летний сержант-контрактник 419-го учебного мотострелкового полка был в рядах оккупантов весной прошлого года.

Смотрите видео о том, как ВСУ системно контратакуют оккупантов РФ под Бахмутом:

Вас может заинтересовать: