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"Путин может прожить еще 20 лет": дипломат назвал серьезную ошибку украинцев

Алёна Воронина
30 января 2024, 04:30
Украинцы должны рассчитывать не на смерть главы Кремля, а на свои способности и свою способность уничтожать противника быстрее, чем он восстанавливается.
Богдан Яременко, Владимир Путин
Нардеп и дипломат Богдан Яременко назвал серьезную ошибку украинцев/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

В стране-агрессоре России никто не готовится к смерти российского диктатора Владимира Путина, у них не мыслят категорией "Путин не вечен", как в Украине или на Западе. Глава Кремля может прожить даже еще 20 лет.

Поэтому украинцам стоит рассчитывать не на смерть Путина, а на свои возможности и свою способность уничтожать противника быстрее, чем он восстанавливается. Такое мнение высказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко во время чата на Главреде.

"Я не вижу такой подготовки (подготовки к смерти Путина в РФ – ред.). Более того, похоже что там в руководстве никто не мыслит такими категориями, как у нас или в западной прессе – "Путин не вечен". Путин на самом деле может прожить и 20 лет. Извините, 20 лет – это для кого-то целая жизнь: у нас некоторые ребята только столько и успевают прожить перед тем, как геройски погибнуть на фронте", – отметил Яременко.

По его словам, Путин может жить еще очень-очень долго. Уровень кремлевской медицины и уровень организации его жизнедеятельности достаточны для этого.

"С одной стороны, это выглядит смешно и карикатурно, когда Путин сидит за длинными столами, когда его прячут от ближайшего окружения за 10 метров, но с другой – это свидетельствует о том, что организация и обеспечение его жизнедеятельности на очень высоком уровне. Правда, возможно, такая оторванность от людей негативно влияет на ментальное состояние Путина. Хотя, возможно, это лишь картинка", – сказал нардеп.

По мнению Яременко, сейчас нет причин считать, что Путин скоро умрет от какой-то болезни или уже умер.

В то же время нардеп не исключает варианта, что у российского диктатора могут быть двойники. Но, по его словам, если бы Путин умер, вряд ли это долго можно было бы держать в тайне.

"Ведь окружение Путина, которое видит себя в "треуголке" российского Наполеона, то есть следующим правителем, вряд ли долго будет терпеть двойника", – сказал Яременко.

Поэтому, по его словам, украинцам нужно ставить не на смерть Путина. Стоит ставить на свои способности и свою способность уничтожать противника быстрее, чем он восстанавливается, а, соответственно, терять меньше человеческих и материальных ресурсов, чем он хотел бы.

"Да, это пот, кровь и слезы, но я думаю, что они нам окупятся. Если мы не будем делать глупых поспешных выводов о том, что произойдет чудо. Случится – прекрасно, ведь чудо на то и чудо, что никто его не планирует и не готовит, оно происходит само по себе. Но жить надеждой на него как-то несерьезно, по-детски. Поэтому я бы не ставил на то, что Господь сделает нам такой подарок", – подытожил Яременко.

Смотрите видео, где Богдан Яременко рассказал о слабых местах России:

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Возможен ли распад России

Ранее дипломат назвал сценарий распада России. Дипломат Владимир Огрызко отметил, что масштабные протесты в России могут ускорить распад страны, особенно когда внутренние структуры в Кремле начнут бороться между собой.

Также ранее командир РДК Денис Никитин высказывал мнение, что Россия уменьшится до Подмосковья. Он выразил уверенность, что страна-агрессор Россия не будет существовать в нынешнем виде, в случае прихода к власти в РФ "Российского добровольческого корпуса".

Напомним, ранее нардеп Богдан Яременко сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасности. Пока Россия продолжает существовать в нынешнем виде, украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности.

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новости России война в Украине Владимир Путин Богдан Яременко
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