'Украина сделала мощный шаг': у Зеленского готовятся к приезду Орбана

Украина готовится к приезду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым планирует встретиться президент Владимир Зеленский. Украина сделала "очень мощный шаг" для подготовки к этой встрече. Об этом во время брифинга заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Венгрия и Украина заинтересованы в том, чтобы встреча лидеров была успешной и открыла новую страницу в отношениях стран.
"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече", - сказал Ермак.
Приезд Орбана в Украину
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на переговоры с президентом Украины после длительного периода избегания официальных встреч. Этому предшествовал внезапный разговор двух лидеров в Аргентине. По словам Орбана, встречу инициировал Зеленский.
Также Ермак анонсировал встречу между президентом Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном в "ближайшем будущем".
Кроме этого, Венгрия избрала враждебную позицию по отношению к Украине в контексте войны с Россией. Венгерский премьер Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
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