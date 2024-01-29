'Украина сделала мощный шаг': у Зеленского готовятся к приезду Орбана

Андрей Ермак заявил, что Украина и Венгрия заинтересованы в том, чтобы встреча прошла успешно.

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Украина готовится к приезду Орбана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина готовится к приезду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым планирует встретиться президент Владимир Зеленский. Украина сделала "очень мощный шаг" для подготовки к этой встрече. Об этом во время брифинга заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Венгрия и Украина заинтересованы в том, чтобы встреча лидеров была успешной и открыла новую страницу в отношениях стран.

"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече", - сказал Ермак.

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Приезд Орбана в Украину

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на переговоры с президентом Украины после длительного периода избегания официальных встреч. Этому предшествовал внезапный разговор двух лидеров в Аргентине. По словам Орбана, встречу инициировал Зеленский.

Также Ермак анонсировал встречу между президентом Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном в "ближайшем будущем".

Кроме этого, Венгрия избрала враждебную позицию по отношению к Украине в контексте войны с Россией. Венгерский премьер Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

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