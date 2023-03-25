"Разрушили их намерения кайфовать в Крыму": в Междлисе рассказали, как паникуют враги на полуострове

Заместитель руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что россияне останавливают деятельность в Крыму.

Ахтем Чийгоз / коллаж фото УНИАН

Русские оккупанты останавливают свою деятельность во временно аннексированном Крыму и выставляют на продажу недвижимость по относительно невысоким ценам, поскольку у них нет веры в то, что полуостров долго будет оставаться захваченным страной-агрессором, РФ. С таким заявлением выступил заместитель руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает "Радио Свобода".

"У них нет веры, что Крым останется в этой (российской — Главред) "гавани". Цены очень упали. Самое важное, что нет российских инвесторов, они бросают свои фирмы и свое строительство. На квартиры нет запросов", — сказал он.

По словам Чийгоза, уныние русских оккупантов стало очень заметным после новой серии "бавовны" в Крыму.

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"Эти процессы (уныния, которая местами переход в панику — Главред) продолжаются, они начались с сентября прошлого года, но последние наши "подарки" по территории Крыма. Мои соотечественники говорят, что надо чаще "подарки" присылать, это очень влияет на ускорение этих процессов. […] Не будет майских шашлыков в Крыму — точно. Для них Крым был таким душевным: тепло, солнце, море. Этого уже нет. Самое важное, что мы разрушили их намерения кайфовать в Крыму. Россияне не любят ехать туда, где опасно. Поэтому шашлыков не будет", — подытожил он.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

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