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Резников поведал, чем намерен заниматься на посту главы Минобороны

4 ноября 2021, 20:25
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Он пояснил, что Россия - это такой противник, которого можно останавливать, только если давать отпор.

Резников
Резников поведал о возвращении Крыма / УНИАН

Новоизбранный глава Минобооны Алексей Резников сделал громкое заявление о том, что наша страна возьмет курс на повышение обороноспособности страны. По его словам, это нужно для возвращения Крыма и оккупированных территорий Донбасса, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил Резников, он прекрасно знает поведение России, поскольку два года участвовал в переговорах по Донбассу. Он пояснил, что Россия - это такой противник, которого можно останавливать, только если давать отпор.

"Хотим мира? Хотим вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей? Надо повышать обороноспособность и устойчивость страны",- сказал министр во время своего выступления в Минобороны.

Новый глава Минобороны также рассказал, что планирует заняться ситуацией в Вооруженных силах, поскольку очень низкий процент военных рекомендует своим знакомым идти служить в армию.

"То есть, что-то с процессами внутри самих Вооруженных сил. Эти дисбалансы надо снять. Установить причины, разобрать на составляющие и снять. Иначе нам будет очень трудно устоять перед Российской Федерацией, которая не останавливает свое гибридное наступление",- подчеркнул он.

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Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью сказал, что он не видит перспектив в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе на базе минского процесса. Поэтому он намерен искать пути создания других форматов по разрешению конфронтации с президентом РФ Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом.

Глава РФ Владимир Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. По его словам, если Верховная Рада проголосует за закон о переходном периоде на Донбассе, Москва воспримет такой шаг как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появится механизм реализации Минских соглашений. На данный момент, согласно позиции российских властей, Киев, дескать, принимает законы, которые противоречат "Минску".

Спикер Банковой Сергей Никифоров заверил, что дискуссия по вопросу организации новой встречи в нормандском формате продолжается. Зеленский рассчитывает на встречу с лидерами Германии, Франции и России с целью проведения продуктивных переговоров.

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