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"Аннексии Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

18 сентября 2021, 19:53
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России нужен Донбасс для того, чтобы этот регион оставался проблемой Украины, сказал Сергей Гармаш.

Война на Донбассе
Россия может признать "ДНР" и "ЛНР" по примеру Абхазии с Южной Осетией - Гармащ / УНИАН

Россия не будет присоединять оккупированные районы Донбасса, однако может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Катализатором такого процесса может стать военная операция Украины по освобождению данных территорий, либо же внутриполитические проблемы российского государства. Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

В комментарии Obozrevatel он рассказал о том, что на постсоветском пространстве уже есть примеры, когда Россия раздавала паспорта, но не присоединяла оккупированные территории. Журналист полагает, что такого сценария не будет и сейчас.

"У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавались российские паспорта, но их не аннексировали. Россия никогда не аннексирует Донбасс", - считает Гармаш.

По его словам, Донбасс нужен Кремлю для извлечения ископаемых ресурсов и с той целью, чтобы захваченные территории ОРДЛО оставались проблемой для Украины.

Однако, как полагает украинский переговорщик, Москва может признать "ДНР" и "ЛНР" по примеру Абхазии и Южной Осетии с целью консервации ситуации. Это может произойти в том случае, если россияне поймут, что теряют Донбасс. Предпосылками к этому может стать попытка Украины силой освободить ОРДЛО или внутриполитические проблемы в самой России.

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Читайте такжеРоссия отрывает Донбасс и выходит из Минских соглашений: дипломат заявил об уникальном шансе Украины"Самое вероятное – попытка вооруженным путем освободить этот регион. Либо какие-то внутренние проблемы в России. Например, дестабилизация. Тогда нужно будет отвлечь россиян от внутренних проблем, создать очаг напряжения на востоке и победить там таким образом – признать "республики", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму. Россияне проводят "избирательный процесс" также в оккупированном Крыму и Донбассе. По сообщениям российских СМИ, в Ростовской области раздают паспорта РФ гражданам Украины, прибывшим из ОРДЛО для участия в "голосовании".

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью сказал, что он не видит перспектив в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе на базе минского процесса. Поэтому он намерен искать пути создания других форматов по разрешению конфронтации с президентом РФ Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом.

Глава РФ Владимир Путин обвинил Киев в нарушении Минских соглашений. По его словам, если Верховная Рада проголосует за закон о переходном периоде на Донбассе, Москва воспримет такой шаг как односторонний выход Украины из Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не появится механизм реализации Минских соглашений. На данный момент, согласно позиции российских властей, Киев, дескать, принимает законы, которые противоречат "Минску".

Спикер Банковой Сергей Никифоров заверил, что дискуссия по вопросу организации новой встречи в нормандском формате продолжается. Зеленский рассчитывает на встречу с лидерами Германии, Франции и России с целью проведения продуктивных переговоров.

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