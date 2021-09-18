Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ

Паспорта РФ массово раздают жителям ОРДЛО / УНИАН

В России массово раздают паспорта РФ гражданам Украины, которых привезли для участя в выборах в Госдуму.

Как сообщает Дождь, в Ростовской области украинцам, которых привезли из оккупированных районов Донбасса, выдали российские паспорта прямо перед голосованием.

Люди, которых привезли из ОРДЛО для участия в выборах, рассказывают о получении паспорта РФ в Матвеево-Курганском сельском поселении.

Как уточняет издание Кавказский узел, 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных Россией районов Донбасса.

В сообщении подчеркивается, что сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

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Напомним, 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Государственную Думу РФ на оккупированных территориях Украины.

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, это касается организации и проведения незаконных выборов в Госдуму на территории Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.