Зеленский рассказал, как оккупированные Крым и Донбасс стали экологическими бомбами

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на климатической конференции ООН в Глазго заявил, что российская оккупация украинского Крыма и части Донбасса превратила эти территории в экологические бомбы.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это общая угроза для всего мира.

"Вы знаете, в 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса - затопление шахт, деградация почв и нехватка питьевой воды. И все это сейчас, это общая угроза для всего мира", - заявил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что после Чернобыльской катастрофы природа в этом регионе восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось. Но это не означает, что человек вообще может ничего не делать для нее.

"Эта трагедия показывает нам и другую истину - едва ли не самым действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека. Природа в Чернобыле восстанавливается быстрее, намного быстрее, чем ожидалось. Как будто подсказывая, что самое лучшее, чем мы можем ей помочь - это не мешать. Не стоит воспринимать это буквально и вообще ничего не делать", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее в ООН в очередной раз предупредили человечество о катастрофических последствиях изменения климата.

По словам генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша, у человечества уже не осталось времени, поэтому "нужно незамедлительно действовать".

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.