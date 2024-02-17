РФ несет рекордные потери в попытках захватить Авдеевку: деморализация растет - ЦНС

Потери личного состава среди оккупантов являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, говорят в ЦНС.

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Потери россиян под Авдеевкой одни из самых больших за время полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, instagram.com / libkos

Потери российских войск во время попыток захватить Авдеевку являются одними из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Деморализация среди личного состава оккупантов значительно возрастает. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку", - написали в ЦНС.

По информации от подполья, вблизи Авдеевки активные "мясные штурмы" российского командования привели к снижению морально-психологического состояния и боевой способности военных.

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В ЦНС отметили, что потери среди личного состава российских оккупационных войск являются крупнейшими с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Потери именно на Авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники", - отметили в ЦНС.

Центр национального сопротивления добавил, что 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады России фактически потеряли боевую способность.

Бои за Авдеевку

Напомним, вблизи Авдеевки продолжаются жестокие бои, там российские оккупанты осуществляют бомбардировки и массированные атаки с нескольких направлений одновременно. Вооруженные силы Украины активно защищают город, используя все возможные средства. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что проводятся рейдово-ударные операции для расширения логистических коридоров и обеспечения защитников боеприпасами.

Также оккупанты продолжают непрерывное наступление на Авдеевском направлении, несмотря на большие потери, которые превышают в семь раз украинские. Против ВСУ действуют как армейский корпус, сформированный из жителей Донбасса, так и многочисленные российские части, всего около 55-60 тысяч личного состава.

Кроме этого, во время штурмов Авдеевки оккупанты несут большие потери в технике и личном составе. Россия не считается с потерями своих элитных войск и пытается любой ценой захватить город.

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