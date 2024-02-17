УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ несет рекордные потери в попытках захватить Авдеевку: деморализация растет - ЦНС

Руслана Заклинская
17 февраля 2024, 05:34
Потери личного состава среди оккупантов являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, говорят в ЦНС.
РФ несет рекордные потери в попытках захватить Авдеевку: деморализация растет - ЦНС
Потери россиян под Авдеевкой одни из самых больших за время полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, instagram.com / libkos

Потери российских войск во время попыток захватить Авдеевку являются одними из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Деморализация среди личного состава оккупантов значительно возрастает. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку", - написали в ЦНС.

По информации от подполья, вблизи Авдеевки активные "мясные штурмы" российского командования привели к снижению морально-психологического состояния и боевой способности военных.

видео дня

В ЦНС отметили, что потери среди личного состава российских оккупационных войск являются крупнейшими с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Потери именно на Авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники", - отметили в ЦНС.

Центр национального сопротивления добавил, что 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады России фактически потеряли боевую способность.

Бои за Авдеевку

Напомним, вблизи Авдеевки продолжаются жестокие бои, там российские оккупанты осуществляют бомбардировки и массированные атаки с нескольких направлений одновременно. Вооруженные силы Украины активно защищают город, используя все возможные средства. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что проводятся рейдово-ударные операции для расширения логистических коридоров и обеспечения защитников боеприпасами.

Также оккупанты продолжают непрерывное наступление на Авдеевском направлении, несмотря на большие потери, которые превышают в семь раз украинские. Против ВСУ действуют как армейский корпус, сформированный из жителей Донбасса, так и многочисленные российские части, всего около 55-60 тысяч личного состава.

Кроме этого, во время штурмов Авдеевки оккупанты несут большие потери в технике и личном составе. Россия не считается с потерями своих элитных войск и пытается любой ценой захватить город.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка российские войска война России и Украины бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

"РФ уже проиграла войну": Макрон пообещал бок о бок стоять с Украиной

"РФ уже проиграла войну": Макрон пообещал бок о бок стоять с Украиной

00:06 Политика
Несколько бойцов ВСУ попали в плен: Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке

Несколько бойцов ВСУ попали в плен: Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке

23:01 Украина
Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

21:54 Политика
Все главные новости

Популярное

Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели : заместитель командира 3 ОШБр 7997

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

Алексей Навальный умер в русской тюрьме 3335

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая 3230

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая

Ему осталось недолго : Буданов сделал прогноз о мосте Путина и возвращении Крыма 2945

"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

Последние новости

06:10

Как фракция Путина оказалась в Конгрессе

05:34

РФ несет рекордные потери в попытках захватить Авдеевку: деморализация растет - ЦНС

04:50

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют винуВидео

04:04

Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методомВидео

03:25

Зачем сыпать соду в унитаз: невероятная хитрость, о которой знают единицы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:45

"Мій потяг 245": Кричевский перевел на украинский язык еще один свой хит

02:02

Зачем натирать кожаную обувь луком: фокус работает безотказно

01:22

Яркая головоломка по картинке: найдите пять отличий за 15 секунд

00:06

"РФ уже проиграла войну": Макрон пообещал бок о бок стоять с Украиной

Реклама
16 февраля, пятница
23:42

Как снять суперклей с кожи за минуты: простые способы, которые помогут за минуты

23:07

400 танков и тысячи солдат: Авдеевка становится могильником для РФ - разведка Британии

23:01

Несколько бойцов ВСУ попали в плен: Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке

22:55

Почему Россия получает оружие быстрее: Данилов сообщил о плане "Б" для Украины

22:00

Почти 50 тысяч: фаны в бешенстве из-за цен на европейский концерт Адель

21:54

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

21:52

Марк Фейгин. Навального убили по приказу Путина, исполняла ФСБВидеоблоги

21:47

Жду гистологию: звезда Мастер Шефа рассказала об образованиях и операции

21:42

В Авдеевке россиян не становится меньше: РФ бросает в мясорубку элиту армии - 3 ОШБр

21:38

Высокая кухня и осень кулинара: рецензия на фильм "Вкус страсти"Видео

21:04

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

Реклама
21:01

"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

20:57

"Время идет. Часы тикают": Байден использовал Навального, чтобы надавить на Конгресс

20:06

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

20:05

"Не переоценивайте Россию и недооценивайте Украину": Столтенберг сделал важное заявление

19:44

"Есть важная миссия": в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

19:38

В Украину залетят дожди и сильный мороз: где ударит почти -10

19:35

В Украине стремительно и быстро дорожает популярный овощ: с чем это связано

19:27

"Путин - чистое зло": Машкова отреагировала на смерть Навального

19:10

Лунный календарь на 17 февраля: почему стоит быть осторожным

19:10

Мюнхенская конференция по безопасности 2024: вызовы и ожидания для Украинымнение

19:06

"У россиян есть две цели": Буданов раскрыл планы Путина в войне против Украины

19:02

Экстремальная экспедиция в шахту: чем удивит новый выпуск "Мир наизнанку. Украина"

18:39

"Дайте им лопату в руки": Минюст о мобилизации осужденных

18:26

Собрали 70 тысяч солдат РФ: в ВСУ сообщили о новой "горячей точке" на фронте

18:21

"Путин будет идти дальше": в США назвали последствия отказа в помощи Украине

18:14

Будут ли ТЦК ночами ходить по квартирам и домам: адвокат дал разъяснение

18:00

Французский флорист рассказал, почему нужно класть кубик сахара в вазу с цветами

17:42

Сколько должно быть подушек на супружеской кровати: что говорят приметы

17:42

Россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР: детали крупнейшей ракетной атаки

17:36

Российского актера заподозрили в поддержке Украины

Реклама
17:27

"Путин боится инакомыслия": ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального

17:20

Для чего деревья красят в белый цвет: на это есть 2 причины

17:17

У Путина запустили большой план против Украины: Данилов сделал заявление

17:17

Последнее расследование Навального, после которого его посадили: раскрыл правду о Путине

17:15

От чего сердце растревожится: что посмотреть из новых мелодрам и классики киноВидео

17:06

Украина потеряет миллиарды в течение 2 недель: Гетманцев о блокировке границ

16:51

"Ситуация становится критической": в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

16:24

"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

16:17

Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

16:03

"Разрушают все живое": Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять