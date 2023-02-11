"РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина"": у оккупантов проблемы с большим наступлением – Данилов

Оккупанты уже пошли в ожидаемое большое наступление, однако все идет не так, как они рассчитывали, говорит секретарь СНБО.

Оккупанты уже начали свое большое наступление, но у них с ним проблемы, говорит Данилов/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские захватчики уже начали прогнозируемое крупное наступление в Украине, просто страна-агрессор официально этого не афиширует. Однако у оккупантов большие проблемы с этим наступлением – у них не получается добиться того, на что они рассчитывали.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. Он отмечает, что украинские военные дают оккупантам мощный отпор на их атаки.

"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отражают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но не то наступление, на которое они рассчитывали", – отмечает Данилов.

Также секретарь СНБО прокомментировал заявление заместителя главы МИД России Сергея Вершинина относительно того, что РФ якобы готова вести переговоры с Украиной, но только "без предварительных условий" и "с учетом нынешней реальности".

Данилов отмечает, что страна-агрессор РФ пытается реализовать проект "Вторая Украина".

"Что касается предложения этого мужика из Москвы, то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", они реанимируют политтехнологов, которые работали во времена Януковича, возглавляли институты некоторые, они уже сегодня начинают свою грязную работу на территории нашей страны, чтобы нас принудить к ситуации, условно, двух Корей", – говорит секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что не будет никакой "второй Украины", а "будет единая большая страна".

Новое масштабное наступление РФ

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив отмечает, что российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, оно длится больше недели. Несмотря на ожидания наступления больших масштабов, страна-агрессор смогла лишь усилить атаки в нескольких местах на Донбассе.

Напомним, морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России подверглись разгрому от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области из-за неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что Россия не начала одномоментное масштабное наступление, но сейчас наступление идет на пяти направлениях Украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении. По его словам, это – лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

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