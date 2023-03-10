Россия - это ничтожная страна, которая может воевать только с трансформаторами - Романенко

Возможности российских систем связи и информационных систем, являющихся основой ведения боевых действий в 21 веке, не сравнимы с Украиной.

Владимир Путин, Валерий Романенко / скриншот YouTube

Россия не способна ни к большим обстрелам, ни к наступлениям, уверен авиационный эксперт, научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко.

В интервью Главреду он отметил, что недавние ракетные удары по украинской инфраструктуре только подтверждают это.

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"Россия - это ничтожная страна с ничтожными операциями. Единственное, что она может - воевать с трансформаторами, потому что накопила определенный запас ракет (да и то, неудачно)", - отметил эксперт.

Романенко напомнил, что россияне уже выпустили первую монографию с оценками своей "СВО", где сами пишут, что возможности российских систем связи и информационных систем, являющихся основой ведения боевых действий в 21 веке, не сравнимы с Украиной.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

"Россияне ужасно завидуют нашим системам связи и "Старлинкам". Также РФ потеряла преимущество в артиллерии, потому что мы уже получаем такое количество снарядов, которое сопоставимо с возможностями РФ. Но американские снаряды мощнее, и сейчас НАТО хочет удвоить количество боеприпасов", - пояснил Романенко.

Также он напомнил, что ведущие мировые эксперты, оценивающие ход боевых действий, говорят, что в случае получения двойного количества артиллерийских боеприпасов и минометов, даже без самолетов российские войска просто покатятся, потому что не будут успевать восстанавливать потери.

"То же будет и с ракетами - будут стрелять, где-то побьют пару трансформаторов, но мы уже всюду, где могли, разместили заказ на оборудование и мало-помалу восстанавливаем его. Почти во всех городах Украины уже бегает электротранспорт, значит, есть резервы", - подытожил эксперт.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки известно о шести погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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