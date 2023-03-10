Авиационный эксперт пояснил, надолго ли у врагов хватит ракет "С-300" для обстрела Украины

Как говорит военный эксперт Валерий Романенко, в России огромный запас ракет "С-300" - по данным ГУР, его оценивают в примерно шесть тысяч.

Надолго ли у врагов хватит ракет "С-300" для обстрела Украины: прогноз экспертов / "Википедия" и скриншот из видео

Запас баллистических ракет модели "С-300", которыми в последнее время русские оккупанты повадились обстреливать Украину, в арсеналах Кремля достаточно велик. Об этом авиационный эксперт и научный сотрудник музея НАУ Валерий Романенко рассказал в интервью Главреду.

"В России огромный запас этих ракет - по данным ГУР, его оценивают в примерно шесть тысяч. То есть им этого хватит до последнего дня войны. Поэтому говорю еще раз, что украинские "Шахеды" – это действенное средство уменьшить пуски этих ракет, потому что россияне будут вынуждены возвращать эти ракеты для стрельбы по воздушным целям. Оборона всегда обречена на поражение, а вот активные удары по врагу – это единственный путь к победе", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины им. О. К. Антонова. видео дня

Напомним, 9 марта российские оккупанты в течение суток осуществили пуск десяток ракет различного базирования, 34 из которых были уничтожены и еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что интенсивность ракетных ударов российских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО – будет расти. Для рядового украинца тенденция с российскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит Жданов.

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