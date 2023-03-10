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РФ не может часто бить ракетами по Украине: в британской разведке назвали причину

10 марта 2023, 11:30
РФ 9 марта нанесла не менее 80 дальних ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
Ракетный удар
РФ нанесла новый ракетный удар по Украине / pixabay.com, vpk.name

Проведение российскими оккупантами массированной ракетной атаки по территории Украины спустя три недели после прежней может объясняться необходимостью ожидания поставок ракет от производителей.

Об этом идет речь в отчете британской разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу новых ракет непосредственно у промышленности прежде чем она сможет нанести достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", — говорится в сводке.

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В британской разведке отмечают, что РФ 9 марта нанесла не менее 80 дальних ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с использованием крылатых ракет, ракет ПВО в роли "земля-земля", ударных беспилотников иранского производства, беспилотных летательных аппаратов и "необычайно большого количества гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования".

"Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года. Украинские официальные лица сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей", — говорится в отчете.

Скриншот
/ @DefenceHQ

Как известно, 9 марта российские оккупанты в течение суток осуществили пуск десяток ракет различного базирования, 34 из которых были уничтожены и еще 8 не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что интенсивность ракетных ударов российских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО – будет расти. Для рядового украинца тенденция с российскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит Жданов.

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