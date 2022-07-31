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Россия перебрасывает новые силы: Зеленский назвал направления вероятного удара РФ

31 июля 2022, 22:21

Российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Россия потерпела стратегическое поражение в войне с Украиной, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе своего обращения, у РФ нет шансов одержать победу и нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовал свой проигрыш.

"Нужно держаться - на юге, на востоке и везде. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство - и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", - сказал глава государства.

При этом он сообщил, что Россия перебрасывает часть своих сил с востока Украины в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет.

"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях", - отметил президент.

"Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. ВСУ готовы отвечать на любую новую активность оккупантов", - добавил Зеленский.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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