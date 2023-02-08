'Сможем это делать на дальнем расстоянии': Подоляк рассказал, почему ВСУ так нужны дальнобойные ракеты

Подоляк подчеркнул, что дальнобойные ракеты помогут ликвидировать склады с российским вооружением в оккупированном Крыму.

Подоляк рассказал, почему ВСУ так нужны дальнобойные ракеты / Офис президента, Википедия

Российские оккупационные войска отодвинули свои склады со снарядами вглубь линии фронта, а это значительно осложнило их уничтожение Вооруженными силами Украины. Именно поэтому украинским защитникам сейчас крайне необходимы дальнобойные ракеты. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Как отметил Подоляк, дальнобойные ракеты также помогут ликвидировать склады с российским вооружением в оккупированном Крыму.

"Есть стратегические склады в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того, чтобы уничтожить эти склады и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", - сказал он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что уничтожение складов поможет в будущем избежать боев, которые происходят на Бахмутском направлении и в Донецкой области в целом.

"И в том числе уменьшить количество мобилизованных, я прямо скажу, нам нужны ракеты превентивного действия, чтобы на дальнем расстоянии это можно было делать", - подчеркнул он.

Скриншот

Военная помощь Украине

Представитель Пентагона Патрик Райдер 3 февраля объявил о предоставлении США Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. Киеву поставят противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для артиллерии, а также дальнобойные ракеты GLSDB, дальность которых составляет 150 километров.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее отметил, что ракеты GLSDB - одна из важных составляющих, способных обеспечить ВСУ преимущество в войне с агрессором Россией. Крылатая ракета с боевым радиусом действия поможет поражать вражеские цели на большом расстоянии.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, России, вероятно, придется отводить войска на более отдаленное расстояние после получения Украиной дальнобойных ракет GLSDB. По словам Грабского, у Украины также есть право самостоятельно производить оружие и решать, где и как его применить во время военных действий.

Больше новостей о военной помощи Украине: