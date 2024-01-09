'Страдает окружающая среда': Украина потребует от России €56 млрд евро

Украина станет одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде.

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Украина потребует от России компенсации за вред окружающей среде / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Военные действия России в Украине нанесли ущерб окружающей среде более чем на 56 млрд евро. Украина будет требовать от Кремля компенсации за нанесенный ущерб. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что российские обстрелы и атаки привели к серьезному ухудшению качества воздуха, в частности в Киеве. После последней атаки по столице была зафиксирована высокая концентрация продуктов горения, химикатов и пыли, что повлияло на качество воздуха.

"В этой ужасной, ничем не спровоцированной и очень жестокой войне и дальше гибнут наши люди, мирное население и военные, а также страдает окружающая среда. Все эти атаки наносят огромный урон. Например, после последней атаки качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли", - подчеркнул Ермак. видео дня

Он также отметил, что сейчас в Украине задокументировано более 3300 судебных дел, а ущерб окружающей среде превысил 56 млрд евро. Поэтому Украина будет требовать от России компенсации и станет первой страной, которая привлечет агрессора к ответственности за экологические последствия войны.

Ермак также поблагодарил Международную рабочую группу за создание природоохранного договора для Украины. Этот договор, по его словам, станет важным руководством в борьбе с негативным влиянием войны на природу. Кроме этого, руководитель Офиса президента пригласил представителей рабочей группы в Украину для публичной презентации договора и его официального представления президенту Владимиру Зеленскому.

"Перед нами стоит сложная задача - ввести договор в Украине и за рубежом. Мы будем очень благодарны за вашу помощь и поддержку. Я рад встретиться с вами в Киеве и обсудить дальнейшие планы сотрудничества", - добавил Ермак.

Ракетные атаки России по Украине

Как сообщал Главред, 29 декабря российские оккупанты совершили самую масштабную ракетную и дроновую атаку по территории Украины с начала полномасштабного вторжения. Мишенью этой атаки была вся страна.

Также в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря, погибли 16 человек. Сначала сообщалось о 15 жертвах, но спасатели нашли еще одно тело под завалами складского помещения.

Напомним, россияне атаковали Украину ночью 7 января дронами и ракетами. Они запустили 28 беспилотников "Шахед" и 3 ракеты. Украинская ПВО сбила 21 беспилотник из 28.

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