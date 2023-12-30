Ракетный удар по Киеву: число жертв возросло, в столице объявлен траур

В субботу спасатели обнаружили еще тела погибших под завалами складского помещения в Шевченковском районе столицы.

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Ракетный удар по Киеву забрал жизни 16 мирных украинцев / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, pixabay.com

В Киеве выросло число жертв ракетного удара РФ 29 декабря. В субботу спасатели обнаружили еще тела под завалами складского помещения в Шевченковском районе. По состоянию на 30 декабря в столице погибли 16 человек.

Сначала сообщалось о 15 жертвах атаки.

"В результате ракетного удара по столице количество погибших возросло уже до 15. Спасатели, проводящие поисково-спасательную операцию, обнаружили еще тела под завалами. Бойцы ГосЧС продолжают работы на наиболее поврежденных объектах", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Чуть позже в КГВА уточнили, что спасатели обнаружили еще одно тело под завалами. Таким образом, число погибших возросло до 16.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до воскресенья.

"Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы. В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", - написал он в Telegram.

1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Оккупанты атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – день траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

В результате вражеского ракетного обстрела по Харькова погибли 3 человека. В областную клиническую больницу доставили 12 раненых. На данный момент в больнице находятся 8 пациентов, из них 2 – в тяжелом состоянии, 6 – состояние легкое.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

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