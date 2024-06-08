Света будет больше: отключения электроэнергии 8 июня начнутся позже

Ситуация в энергосистеме Украины позволяет задействовать графики отключения света на два часа позже, сообщили в ДТЭК.

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В субботу графики отключения света будут действовать позже / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В субботу, 8 июня, свет для бытовых и промышленных потребителей в Украине будут выключать меньше. Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать на два часа позже. Об этом сообщили в ДТЭК.

"Стабилизационные отключения начнутся с 18:00 вместо 16:00", - говорится в сообщении.

Согласно информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 18:00 и до 24:00.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, накануне Укрэнерго сообщило, что 8 июня в Украине графики отключения света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

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