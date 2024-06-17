Удар по Полтавщине: число раненых возросло до 22, РФ атаковала Х-59

"Прилетело" по гражданской инфраструктуре Полтавского района.

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В Полтавском районе прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС Полтавской и Киевской областей

Оккупанты во время атаки на Полтавскую область в понедельник, 17 июня, применили по областному центру крылатую ракету Х-59, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Количество раненых возросло до 16 человек, среди которых есть двое детей. Шестерых человек госпитализировали.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные меры для документирования преступлений, совершенных государством-агрессором", - говорится в сообщении ОГП. видео дня

В то же время председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин информировал о гибели гражданского мужчины, который попал под ракетный обстрел России на прошлой неделе.

Также он уточнил, что в результате российской атаки за медицинской помощью обратились уже 22 человека, из них трое – дети. Одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых.

Отмечается, что на прошлой неделе россияне атаковали Миргородский район. Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку. Также было повреждено около десятка частных зданий.

Удар по Полтавщине 17 июня - что известно

Российские оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине. В результате "прилета" есть пострадавшие. Под завалами искали людей.

В Воздушных силах ВС Украины тем временем предупреждали о значительной активности российской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения. Впоследствии, военные уточнили, что российские оккупанты запустили скоростную цель (ракету) в сторону Полтавской области через Сумскую область.

По наблюдениям военно-политического обозревателя Александра Коваленко, РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине. Эту же тактику российские оккупанты применяли и в прошлом году.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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