УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

Мария Николишин
17 июня 2024, 19:57
250
Причина отключений - рост потребления электричества из-за потепления и рабочих дней, сообщают в Укрэнерго.
Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики
Отключение света 18 июня / коллаж: Главред, фото: pixabay

Во вторник, 18 июня, в Украине снова будут выключать свет. В Укрэнерго сообщили, что графики будут действовать во всех регионах страны.

"Завтра, 18 июня, в облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", - рассказали в Укрэнерго.

Отмечается, что причина отключений - рост потребления электричества из-за потепления и рабочих дней.

видео дня

В компании также добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Графики отключения света на 18 июня
Графики отключения света на 18 июня / фото: Укрэнерго

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Из-за этого в некоторых регионах уже в июле света не может быть по 10 часов в сутки.

Кроме того, зимой украинцам могут давать свет только пять-шесть часов в день. Однако, ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.

Стоит добавить, что в Киеве и Киевской области отключения электроэнергии часто более длительные, чем в других регионах из-за того, что украинская столица является крупнейшим энергопотребителем в нашем государстве.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:43 Спорт
Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

20:13 Украина
Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

19:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд 10781

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Она в секте : бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным 7516

"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 7336

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадывается 2973

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадывается

Последние новости

21:22

Что там во Франции с выборами?

20:59

Ситуация динамичная: известно, удается ли ВСУ останавливать врага на Харьковщине

20:43

Не ожидал никто: Ребров прокомментировал первое поражение Украины на Евро-2024

20:13

Зеленский после Саммита встретился с военным руководством: о чем говорили

19:59

Тина Кароль прошла курс военной подготовки: поразила снимками в формеФото

Евро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборнойЕвро-2024 Румыния Украина 3:0 - разгромное поражение нашей сборной
19:57

Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

19:29

Россия на грани: Путин может отдать часть водных ресурсов Китаю - Nikkei Asia

19:15

"Нужно оправдать ожидания Путина": Дуда сделал неожиданное заявление - детали

18:56

На полигоне в Чехии, где тренировались украинские бойцы, прогремел взрыв

Реклама
18:51

Мурат Налчаджиоглу удивил, как с дочкой отдыхает в Турции: засветилась новая пассия

18:46

В сети "гуляют" кадры флага "ДНР" на трибунах румынских фанов: что известно

18:43

Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с отцом и сыном - причина

18:24

Дефицит и постоянные отключения: в Yasno рассказали, к чему готовиться украинцам

18:10

Молодая или старая: какой картофель полезнее - ответ удивит опытных хозяек

17:53

Готовы ли украинцы продолжать борьбу против РФ: в КМИС обнародовали "цифры"

17:35

Есть ли поддержка закона о мобилизации среди украинцев: данные опроса

17:33

Это может полететь по Украине: Кулик рассказал, о чем Путин хочет договориться в КНДР

17:28

Как на самом деле чистят вещи в химчистке: мастера удаляют пятна без воды

16:39

Муж-стриптизер Королевой набросился на Собчак, повалив ее на диванВидео

16:31

НАПК проверит информацию о квартире за 11 млн грн у Железняка в порядке ЗУ "О предотвращении коррупции"

Реклама
16:23

Это будет ударом по Кремлю: в членстве Украины в НАТО увидели выгоду для США

16:20

Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом

16:15

Кулик: Ким – не идиот, он не будет продавать Путину качественные боеприпасы

15:59

"Мне нужна тишина": защитница Мариуполя "Пташка" прекращает службу

15:57

Впервые раскрыты последствия ударов ВСУ по оккупантам в Крыму за два месяца

15:50

Могут подвести в любой момент: 3 знака зодиака, которым тяжело доверять

15:44

Под завалами могут быть люди: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на Полтавщине

15:40

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 18 июня

15:27

Наступление оккупантов захлебнулось: ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области

15:13

Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

15:05

Снарядного голода больше нет: в ВСУ рассказали об успешных контратаках на фронте

14:41

Молниеносного эффекта от F-16 не будет: в ВС назвали главные задачи истребителей

14:05

В Кабмине придумали решение для того, чтобы отключение света стали короче: что известно

13:36

Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печениВидео

13:31

Россияне прорываются на оперативное пространство: в Bild раскрыли ситуацию под Авдеевкой

13:12

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

13:12

"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

13:10

Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

12:33

"Жесткие бои": Сырский рассказал о ситуации на самых критических направлениях фронта

12:30

Почему в машине всегда должен быть рис - французская хитрость

Реклама
12:30

"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

12:15

ВСУ заблокировали сотни россиян в Волчанске: оккупанты массово сдаются в плен

12:03

Многие моют фрукты неправильно: что нужно добавлять в водуВидео

12:01

Дроны ГУР ночью ударили по военным объектам в трех регионах РФ - СМИ

11:54

Мобилизация в Украине: Кабмин предложил военнобязанным платить штрафы через "Дію"

11:39

РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

11:08

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось и кто не получит выплаты

11:03

Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом

11:01

Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

10:43

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять