Отключение света 18 июня: стало известно, когда будут действовать графики

Во вторник, 18 июня, в Украине снова будут выключать свет. В Укрэнерго сообщили, что графики будут действовать во всех регионах страны.
"Завтра, 18 июня, в облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", - рассказали в Укрэнерго.
Отмечается, что причина отключений - рост потребления электричества из-за потепления и рабочих дней.
В компании также добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Из-за этого в некоторых регионах уже в июле света не может быть по 10 часов в сутки.
Кроме того, зимой украинцам могут давать свет только пять-шесть часов в день. Однако, ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта.
Стоит добавить, что в Киеве и Киевской области отключения электроэнергии часто более длительные, чем в других регионах из-за того, что украинская столица является крупнейшим энергопотребителем в нашем государстве.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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