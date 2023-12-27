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Украина усилила обороноспособность: производство боеприпасов выросло в три раза - Камышин

Руслана Заклинская
27 декабря 2023, 22:53
Минобороны работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны.
Украина усилила обороноспособность: производство боеприпасов выросло в три раза - Камышин
Украина увеличила производство оружия и разрабатывает собственное ПВО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина работает над разработкой собственных систем противовоздушной обороны, в частности гибридных систем ПВО. Также страна значительно увеличила производство боеприпасов. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на закрытой пресс-конференции.

"История, которая называется FrankenSAM - это наше продуктивное такое сотрудничество с американскими партнерами. В которой мы взяли наши советские системы, их интегрировали вместе с нашими западными партнерами, вместе с западными ракетами, вместе с западными пусковыми установками и получили на финише новое гибридное ПВО. Все знают, что разработка новой ПВО - это 5 лет плюс. Мы не ждем 5 лет, мы разрабатываем свои системы: большие, сложные, дорогие, длинные. Параллельно разрабатываем, то что называем гибридным ПВО. Это быстрые решения, которые нам дают эти результаты уже этой зимой", - сказал Камышин.

Он отметил, что оборонная промышленность Украины насчитывает 300 тысяч человек и 500 предприятий, среди которых 200 занимаются производством различных типов дронов. Страна производит дроны FPV, дроны средней дальности, дальнобойные и разведывательные дроны.

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"У нас только один завод произвел 45 тысяч FPV дронов - это только одно производство, только один участок. У нас постоянно наращиваются способности. Лучшим стимулом в этом плане стала программа, по которой правительство миллиард долларов - 40 миллиардов гривен на закупку дронов. Когда мы говорим о дальнобойных дронах на сегодня, мы их производим десятками в месяц", - добавил министр.

По словам Камышина, в Украине увеличилось производство мин в 42 раза и артснарядов почти втрое, а также началось изготовление танковых выстрелов калибра 125 мм и калибра 73 мм. Вместо этого создание выстрелов калибра 155 мм начнется в следующем году.

"Боеприпасы. У нас уже есть значительный рост по номенклатуре: мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза. Сдерживает дефицит взрывчатых веществ - порохов, дефицит в глобальном мире", - отметил он.

Объем производства техники также вырос: в месяц - 6 единиц САУ "Богдана", в 3,5 больше чем в прошлом году изготовили бронеавтомобилей СБА и выпуск БТРов в 5 раз на государственных заводах. Эти показатели оборонной промышленности утроились за год, а в следующем году планируется их удвоить.

Производство оружия

Напомним, министр обороны Финляндии заявил, что страна планирует начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины в ближайшее время.

Также Минобороны планирует увеличить производство FPV-дронов для компенсации нехватки артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм боеприпасов. Также расширяется производство боеприпасов на основе образцов СССР.

Кроме этого, Украина выпустила втрое больше оружия в 2023 году по сравнению с предыдущим. Президент Зеленский подчеркнул, что возросло производство артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для отечественных дронов.

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оружие противотанковый снаряд оборонительное вооружение
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