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Украинцев массово обманывают с "тысячей Зеленского": как не стать жертвой мошенников

23 ноября 2021, 13:58
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Украинцам предлагают ввести данные карты, куда якобы придут деньги.

Мошенник, карта
Украинцы становятся жертвами новой схемы мошенников / РГ

В Украине мошенники взяли на вооружение новую схему. Махинаторы используют информацию о выплатах денег за вакцинацию в своих целях.

Как сообщает пресс-служба Приватбанка, украинцам начала поступать рассылка на мобильные телефоны с предложением о вознаграждении за COVID-вакцинацию.

В таком сообщении, как правило, расположена ссылка на сайт, где предлагается ввести данные карты, куда якобы придут деньги. Когда же вы их введете, мошенники снимут все, что есть на этой карте, еще и могут попытаться оформить кредиты.

"Выплата COVID-19" – такую новую схему придумали изобретательные мошенники. Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке, заполнить личные данные и реквизиты банковских карт", - предупредили украинцев.

Чтобы обезопасить себя от потери денег возьмите за привычку проверять всю информацию, которая приходит к вам. Особенно, если она − от неизвестных источников. Хотите вы получить выплаты за вакцинацию – поищите информацию о том, как именно они будут происходить. Если не сходится с тем, что вам прислали в рассылке – игнорируйте такие сообщения, добавили в банке.

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Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

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