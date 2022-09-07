Украинцам стоит собрать тревожный чемодан с едой - Милованов

Украинцам советуют запасаться продуктами / УНИАН

Украинцам следует запасаться продуктами и собрать тревожный чемодан с едой. Особенно важно это сделать жителям прифронтовых населенных пунктов, где могут произойти непредвиденные обстоятельства. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире телемарафона.

Еще одной причиной, почему он дал такой совет, является бедность.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина - это бедность. Вторая - это близость к передовой, где могут быть перебои с поставками. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в той сумке надо еще еду да воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", - сказал Тимофей Милованов.

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Напомним, ранее почетный президент "Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины" Иван Томич говорил - цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм. Однако, по его словам, ближе к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к показателю в 70 гривен.

До того сообщалось, что в Украине заметно выросло в цене пшено - с 23,32 грн за килограмм до 25,00 грн за килограмм. Кроме того, рис длинный в прошлом месяце стоил 44,18 грн за килограмм, а сейчас - 49,40 грн. В то же время килограмм длинного пропаренного риса подешевел с 36,77 грн до 29,20 грн.

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