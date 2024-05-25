'Умеешь читать - найди вывод': Зеленский резко ответил на выпады Путина о легитимности

Президент Украины прокомментировал очередные обвинения российского лидера Путина о легитимности.

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Зеленский лаконично ответил на выпады Путина о легитимности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления лидера РФ Владимира Путина относительно его легитимности. Об этом сообщил Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ.

"Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации (Путина, - ред.) относительно легитимности президента Украины, честно говоря, скучные, неинтересные", - сказал он.

Президент подчеркнул, что подобные выпады главы Кремля его не беспокоят.

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"Все адекватные люди, которые умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, то прочитай и найди вывод. И все. Поэтому меня это вообще не очень беспокоит", - заявил Зеленский.

Заявление российского диктатора Путина о нелегитимности Зеленского - подробности

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял свою легитимность, и России нужно понять, с кем стоит иметь дело при подписании документов.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - заявил Путин.

Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

Как сообщал Главред, Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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