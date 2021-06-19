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Ушел из жизни популярный украинский блогер

19 июня 2021, 21:29
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Святослав Волков - известный блоггер, поэт и фронтовой парамедик. С 2014 года вел русскоязычный сатирический блог.

Умер украинский блогер и писатель Святослав Носов

Умер известный украинский блогер Gorky Look, настоящее имя которого Святослав Волков, сообщил на своей странице в Facebook украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

Подтвердил информацию о смерти блогера писатель Ян Валетов.

"Только что сообщили, что умер Святослав Носов. Он же Горький Лук. Автор жгучих текстов, талантливейший писатель и публицист. Кладезь историй и пламенный трибун", – написал он в соцсети.

Святослав Волков: что о нем известно

Святослав Волков родился в Киеве, по образованию – филолог. Первый свой блог он создал в 2014 году. В нем блогер в ироничной форме высмеял "отсталость русского мира". Блог велся в формате "кафедры", где Gorky Look выступал как профессор, а читатели – как кадеты.

В августе 2015 года на базе постов блога вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", причем первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.

Ранее Главред писал о том, что известный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис умер.

Легендарный хореограф ушел из жизни в возрасте 91 года.

Известно, что Чапкис длительное время болел. В декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю Чапкис снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

Григорий Николаевич за время болезни сильно похудел.

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