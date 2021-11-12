Уже 15 стран ЕС оставили открытыми границы для украинцев: какие условия

Какие страны остались открытыми для украинцев / Reuters

9 ноября ЕС обновил "зеленый список" стран для туристов. Украина в новый перечень уже не попала. Однако окончательное решение о том, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.

Путешественникам не нужно расстраивать, ведь уехать есть куда. Так, Латвия, Греция, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Испания, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины. Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации (страна признает все вакцины, которые использует Украина) для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД – здесь.

Латвия, Греция, Испания, Франция, Словакия, Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия признает все вакцины от COVID-19, которые использует Украина, в том числе CoronaVac.

Кипр же, кроме вакцинированных, принимает украинцев с негативным результатом ПЦР-теста, сделанного до и по прибытии в страну. Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.

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В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

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