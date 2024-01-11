В домах будет темнота: должникам начнут 'отрезать' свет с 29 января

Украинцы получат сообщение-предупреждение за 10 дней до отключения.

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Украинцам начнут отключать свет / коллаж: Главред, фото : pexels.com, ua.depositphotos.com

В Украине начнут отключать должников от электроэнергии. Это начнет происходить уже с 29 января. Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор столичной компании-энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко.

Такое решение приняли после снятия моратория на отключение коммунальных услуг и начисления пени населению.

"Первые отключения начнутся где - то 29 января", - сказал Коваленко.

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Должники уже получили соответствующие предупреждения. Сначала потребители получали СМС-сообщения и оповещения в мессенджерах о наличии долга и просьбы его оплатить.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (оплатить долги, - ред.). И через 5 дней еще Сети присылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и оплатить долг", - сказал Коваленко.

Самыми первыми отключат от электроэнергии должников с самой высокой суммой долга. Он также отметил, что должникам, которые не смогли оплатить за один месяц или пару, не следует бояться отключения.

"Есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы коммуницируем с ними. А есть долги, которые год и больше", - добавил он.

Также должники могут договориться с компанией о рассрочке, если у них нет возможности оплатить сразу всю сумму.

"Если же человек накопил из разных обстоятельств большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.

После отключения электроснабжения восстановить его удастся лишь в случае уплаты долга. Подключение абонента состоится в течение 5 дней после уплаты.

Отключение света в Украине

Напомним, как сказали в государственной компании Укрэнерго, потребление электричества в Украине бьет рекорды. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита.

В Украине уже есть графики отключения света. Светлана Гринчук отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

Уровень потребления электроэнергии стремительно вырос. Некоторые области Украины без света, однако, ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе.

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