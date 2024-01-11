УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

Ангелина Подвысоцкая
11 января 2024, 18:56
Украинцы получат сообщение-предупреждение за 10 дней до отключения.
В домах будет темнота: должникам начнут 'отрезать' свет с 29 января
Украинцам начнут отключать свет / коллаж: Главред, фото : pexels.com, ua.depositphotos.com

В Украине начнут отключать должников от электроэнергии. Это начнет происходить уже с 29 января. Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор столичной компании-энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко.

Такое решение приняли после снятия моратория на отключение коммунальных услуг и начисления пени населению.

"Первые отключения начнутся где - то 29 января", - сказал Коваленко.

видео дня

Должники уже получили соответствующие предупреждения. Сначала потребители получали СМС-сообщения и оповещения в мессенджерах о наличии долга и просьбы его оплатить.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (оплатить долги, - ред.). И через 5 дней еще Сети присылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и оплатить долг", - сказал Коваленко.

Самыми первыми отключат от электроэнергии должников с самой высокой суммой долга. Он также отметил, что должникам, которые не смогли оплатить за один месяц или пару, не следует бояться отключения.

"Есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы коммуницируем с ними. А есть долги, которые год и больше", - добавил он.

Также должники могут договориться с компанией о рассрочке, если у них нет возможности оплатить сразу всю сумму.

"Если же человек накопил из разных обстоятельств большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, по которому человек платит", - добавил он.

После отключения электроснабжения восстановить его удастся лишь в случае уплаты долга. Подключение абонента состоится в течение 5 дней после уплаты.

Отключение света в Украине

Напомним, как сказали в государственной компании Укрэнерго, потребление электричества в Украине бьет рекорды. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита.

В Украине уже есть графики отключения света. Светлана Гринчук отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

Уровень потребления электроэнергии стремительно вырос. Некоторые области Украины без света, однако, ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
свет отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:39 Синоптик
В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:56 Украина
Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

Реклама
18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

Реклама
16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

Реклама
12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять