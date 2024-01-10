Украинцам грозит повышение тарифа на свет: что произошло

В Украине в нынешнем году есть планы по пересчету тарифа на электроэнергию. Дело в том, что действующий тариф – 2,64 грн за киловатт/час – действует до мая 2024-го. Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
"Я думаю, что, скорее всего, мы получим новые платежки в этом году на электроэнергию с 1 апреля или 1 мая, где нам снова увеличат стоимость электроэнергии, а вдобавок к ним еще стоимость газа увеличат, поэтому нас ждут серьезные изменения в наших платежках в 2024 году", ‒ сказал он.
К слову, до июня 2023 года стоимость одного киловатта/час при потреблении до 250 киловатт/час составляла 1,44 грн, а если потреблять больше, то стоимость дорожала до 1,68 грн.
Но с лета власти Украины установили единый тариф ‒ 2,64 грн за киловатт/час. Тогда в правительстве объяснили, что эта мера применяется для стабилизации ситуации, проведения ремонтных работ, возможностей уберечь энергосистему и обеспечить стабильное энергоснабжение необходимо повысить тариф.
Напомним, Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение оказание жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности с населения за ЖКУ.
Решение не будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия. Тариф на электроэнергию в последний раз повышали летом 2023 года.
В Украине может повыситься тариф на электроэнергию, сказал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, свет подорожает уже в 2024 году. В рамках текущего отопительного сезона повышение тарифа не предусмотрено.
Украинцы должны платить за свет 5 грн за кВт, считает бывший министр энергетики Алексей Оржель. Согласно его оценке, тариф в 2,64 грн за киловатт-час не соответствует реальной рыночной цене на электроэнергию.
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