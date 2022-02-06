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В Киеве прошел Марш Единства с участием иностранцев: мир против вторжения России

6 февраля 2022, 22:30
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Акция носила название International Unity March for Ukraine. Участие в ней приняли иностранные активисты и аккредитованные в Киеве журналисты.

Иностранцы против вторжения России в Украину / Укринформ

В центре украинской столицы прошел Международный марш единства за Украину. В нем приняли участие иностранные активисты и аккредитованные в Киеве журналисты.

Акция носила название International Unity March for Ukraine. Она прошла в поддержку Украины в связи с угрозой нового масштабного вторжения России. Участниками Марша стали около сотни человек.

Активисты собрались в парке возле памятника Тарасу Шевченко и прошли к Майдану Незалежности.

Во время шествия звучали лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" и другие. На Майдане участники марша спели гимн Украины.

Колонну сопровождали два патрульных автомобиля. Хотя в целом, акция прошла спокойно.

Напомним, ранее Марш Единства прошел в Харькове. Там собралось около 5 000 людей. Главным лозунгом было - Харьков - это Украина.

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