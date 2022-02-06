В Киеве прошел Марш Единства с участием иностранцев: мир против вторжения России

Акция носила название International Unity March for Ukraine. Участие в ней приняли иностранные активисты и аккредитованные в Киеве журналисты.
В центре украинской столицы прошел Международный марш единства за Украину. В нем приняли участие иностранные активисты и аккредитованные в Киеве журналисты.
Акция носила название International Unity March for Ukraine. Она прошла в поддержку Украины в связи с угрозой нового масштабного вторжения России. Участниками Марша стали около сотни человек.
Активисты собрались в парке возле памятника Тарасу Шевченко и прошли к Майдану Незалежности.
Во время шествия звучали лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" и другие. На Майдане участники марша спели гимн Украины.
Колонну сопровождали два патрульных автомобиля. Хотя в целом, акция прошла спокойно.
Напомним, ранее Марш Единства прошел в Харькове. Там собралось около 5 000 людей. Главным лозунгом было - Харьков - это Украина.
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