"Харьков - это Украина": в городе прошел Марш Единства

Участники собрались в 14:00 на площади Конституции и пешком двигались по Сумской на площадь Свободы.
В Харькове прошел Марш Единства. Мероприятие состоялось без партийной символики, только с сине-желтыми флагами.
Как сообщает МГ "Объектив", организаторами Марша стали представители недавно сформированного Штаба обороны Харьковщины, в который вошли более 80 общественных организаций и политических партий области.
Целью мероприятия было показать всему миру, что Харьков — это Украина.
"Так сложилось, что в России, в Европе показывают картинку, где дедушка хочет встречать русские войска с пирогами. Но мы с этим не согласны. Мы хотим показать другую картинку, что Харьков – это Украина. И сегодня мы призывали всех харьковчан выйти с флагами на площадь Конституции, пройти к площади Свободы. Этим мы покажем на весь мир, что Харьков – это Украина и никак не может быть иначе", - подчеркнули активисты.
Участники скандировали: "Харьков - это Украина!", "Україна - понад усе!", "Слава Україні - Героям слава!". Также активисты упомянули о Путине, назвав его матерным словом.
У памятника Тарасу Шевченко колонна исполнила Гимн Украины.
В голове шествия был развернут транспарант с надписью "Харків - це Україна".
Колонну охраняли представители облуправлений Нацполиции, Нацгвардии, СБУ. До этого территорию проверили с собаками.
Участниками шествия стали и дети, родители которых говорили, что не боятся провокаций.
В конце Марша прошел митинг участников на площади Свободы.
"Несколько тысяч харьковчан показали, что Харьков – это Украина. Несмотря на все угрозы, на все опасения, люди вышли – не могли не выйти. Сейчас очень важно подавать сигналы, мы все видели, сколько иностранных журналистов сегодня было. Поэтому мы показали еще раз, что Харьков готов бороться и что Путину здесь ничего не светит", - добавили активисты.
Предполагается, что на шествии было около 5000 участников.Россия может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", - сказал руководитель государства в интервью The Washington Post.
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