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"Харьков - это Украина": в городе прошел Марш Единства

5 февраля 2022, 18:30

Участники собрались в 14:00 на площади Конституции и пешком двигались по Сумской на площадь Свободы.

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Марш Единства в Харькове / Объектив

В Харькове прошел Марш Единства. Мероприятие состоялось без партийной символики, только с сине-желтыми флагами.

Как сообщает МГ "Объектив", организаторами Марша стали представители недавно сформированного Штаба обороны Харьковщины, в который вошли более 80 общественных организаций и политических партий области.

Целью мероприятия было показать всему миру, что Харьков — это Украина.

"Так сложилось, что в России, в Европе показывают картинку, где дедушка хочет встречать русские войска с пирогами. Но мы с этим не согласны. Мы хотим показать другую картинку, что Харьков – это Украина. И сегодня мы призывали всех харьковчан выйти с флагами на площадь Конституции, пройти к площади Свободы. Этим мы покажем на весь мир, что Харьков – это Украина и никак не может быть иначе", - подчеркнули активисты.

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Участники скандировали: "Харьков - это Украина!", "Україна - понад усе!", "Слава Україні - Героям слава!". Также активисты упомянули о Путине, назвав его матерным словом.

У памятника Тарасу Шевченко колонна исполнила Гимн Украины.

В голове шествия был развернут транспарант с надписью "Харків - це Україна".

Колонну охраняли представители облуправлений Нацполиции, Нацгвардии, СБУ. До этого территорию проверили с собаками.

Участниками шествия стали и дети, родители которых говорили, что не боятся провокаций.

В конце Марша прошел митинг участников на площади Свободы.

"Несколько тысяч харьковчан показали, что Харьков – это Украина. Несмотря на все угрозы, на все опасения, люди вышли – не могли не выйти. Сейчас очень важно подавать сигналы, мы все видели, сколько иностранных журналистов сегодня было. Поэтому мы показали еще раз, что Харьков готов бороться и что Путину здесь ничего не светит", - добавили активисты.

Предполагается, что на шествии было около 5000 участников.

  • Марш Единства в Харькове
    Марш Единства в Харькове Объектив
  • Марш Единства в Харькове
    Марш Единства в Харькове Объектив
  • Марш Единства в Харькове
    Марш Единства в Харькове Объектив
  • Марш Единства в Харькове
    Марш Единства в Харькове Объектив
  • Марш Единства в Харькове
    Марш Единства в Харькове Объектив
Напомним, ранее РФ президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны", - сказал руководитель государства в интервью The Washington Post.

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