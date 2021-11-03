В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты

Когда в школах закончатся каникулы и дистанционка / УНИАН

Решение о продлении каникул или введении дистанционного обучения в школах будет приниматься Министерством образования после консультаций с Министерством здравоохранения. Поэтому пока точно неизвестно, как долго школьники будут учиться онлайн.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что продолжительность дистанционки в школах зависит от эпидемиологической ситуации и показателей вакцинации среди педагогов. Соблюдение карантинных ограничений также играет не последнюю роль в вопросе возвращения школьников за парты.

Сколько школ на каникулах или дистанционке? Министр сообщил, что сегодня на каникулах находятся ученики более 4 700 школ (34% от общего количества). В то же время дистанционно учатся – 6 384 школы.

Наибольшее количество школ на каникулах в таких областях:

Одесская область – 427 школ;

Киевская область – 415 школ;

Запорожская область – 346 школ;

Днепропетровская область – 305 школ;

Харьковская область – 285 школ.

Сергей Шкарлет также отметил, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников полностью привиты от COVID-19 – то есть получили обе дозы вакцины. Из-за невыполнения этого требования на дистанционку перешли более 3,2 тысячи школ.

К слову, правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября. Непривитых учителей будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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Ранее Главред уже писал, что из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью школы Киева перевели на дистанционную форму обучения, однако они смогут вернуться к очной форме обучения когда стабилизируется ситуация с COVID-19.

А тем временем столица второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19. По состоянию на утро 3 ноября коронавирус убил за сутки 69 пациентов – такого числа умерших не было за все время пандемии.

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