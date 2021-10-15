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Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники

15 октября 2021, 18:37

Минздрав несколько дней назад рекомендовал перенести начало каникул на 18 октября. МОН это предложение поддержало.

Школа
Когда начнутся осенние каникулы в школах / REUTERS

Согласно графику, который рекомендовал МОН, осенние каникулы в школах должны были начаться с 25 октября, но ведомство просит раньше отпустить школьников, с 18 октября, из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщет 24 канал.

Минздрав несколько дней назад рекомендовал перенести начало каникул на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало и направило школам соответствующие письма.

Большинство областей прислушались к этой рекомендации и отправляют детей на отдых с понедельника, 18 октября.

Где каникулы начнутся с 18 октября

  • Львов – все школьники города с 18 октября уходят на 2-недельные каникулы до 1 ноября. Также эти ограничения касаются внешкольного досуга. Музыкальные школы тоже будут находиться на 2-недельных каникулах. Народные дома, кружки и секции будут закрыты.
  • Харьков – в городе и области решили ввести школьные каникулы с 18 октября. Это сделали для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, дети будут отдыхать с 14 октября до 1 ноября.
  • Винница – осенние каникулы также начнутся раньше – с 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Сначала заявляли, что все для того, чтобы не разрывать выходные.
  • Хмельницкий – ученики пойдут на неделю с 18 по 24 октября. Это сделали из-за длительных праздничных выходных накануне и рекомендаций МОН.
  • Херсон – каникулы с 18 октября. Все из-за красной зоны и увеличения количества заболеваний COVID-19, а также там отсутствуют соглашения с поставщиком газа.
  • Ивано-Франковск – ученики школ, лицеев и гимназий города и области уходят на каникулы с 18 октября. Все из-за того, что в общине увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей.
  • Кропивницкий – ученики более 30 школ города будут отдыхать с 18 по 29 октября, еще 6 школ запланировали каникулы с 25 октября на неделю.
  • Сумы – здесь перенести каникулы на 18 октября. Это связано с увеличением заболеваемости среди учащихся и педагогов ОРВИ и коронавирусом. Сейчас в области с COVID-19 – около 300 учеников и учителей.
  • Чернигов – ученики идут на досрочные каникулы с 18 октября. Причины – рост заболеваемости коронавирус и отсутствие отопления в школах, которые имеют индивидуальные котельные.

Где каникулы начнутся с 25 октября

Некоторые школы решили не переносить каникулы, заявив, что у них контролируемая ситуация с коронавирусом и они не нуждаются в досрочном отдыхе.

  • Одесса – осенние каникулы в городе решили не переносить, поэтому они начнутся с 25 октября. В то же время школы с 18 октября переходят на неделю дистанционного обучения.
  • Киев – в столице тоже не планируют переносить каникулы в школах. В КГГА сообщили, что ученики пойдут на отдых по плану – с 25 октября.
  • Луцк – ученики школ в городе уйдут на осенние каникулы по графику – с 25 октября. В городском Департаменте образования говорят, что причин для досрочного начала каникул нет. В то же время, школам области рекомендовали сместить начало каникул на 18 октября.
  • Днепр – местные власти говорят, что нет показателей для досрочного начала осенних каникул. Поэтому они начнутся в городе по графику и продлятся с 25 по 31 октября.
  • Ровно – здесь также решили не переносить осенние каникулы для школьников и начнут их 25 октября. Говорят, что оснований для этого нет, к тому же, каждая школа является автономной в принятии такого решения.
  • Житомир – в городе ученики с 18 по 22 октября учатся, а с 25 числа уходят на каникулы, которые продлятся неделю (до 31 октября).
  • Полтава и Николаев – в этих городах школьники будут учиться до 25 октября и уйдут на каникулы по графику, как и планировалась ранее.

Ранее Главред писал о том, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало школьных каникул с 25-го на 18-е октября.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, Министерству образования и науки рекомендуют разослать соответствующее заказное письмо по школам.

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