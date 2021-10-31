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В МОН заявили, что в Украине достигнут порог вакцинации учителей в 80%

31 октября 2021, 10:36

Двумя дозами уже привиты почти 76% работников спецзаведений и около 62% воспитателей садиков.

вакцинация
В МОН заявили, что в Украине достигнут порог вакцинации учителей в 80% / УНИАН

Во всех областях Украины достигнут порог вакцинации от коронавируса в 80% среди учителей.

Как сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, одну дозу прививки от Covid-19 уже получили почти 85% работников детских садов и около 92% работников специализированных учебных заведений.

Тем временем двумя дозами уже привиты почти 76% работников спецзаведений и около 62% воспитателей садиков.

Регионами-лидерами по вакцинации педагогов дошкольных учреждений являются:

  • Тернопольская область - 97,7%;
  • Харьковская область - 95,2%;
  • Донецкая область - 92,9%.

Наибольшее число привитых от коронавируса учителей:

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  • Херсонская область - 99,2%;
  • Запорожская область - 97,8%;
  • Черкасская область - 97,3%.

Как известно, законодательство Украины предусматривает, что вакцинация 80% коллектива учебного заведения необходима для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно.

Отметим, в Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса 177 765 человек. Одну дозу вакцины получил 133 251 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 156 229 человек, из них получили одну дозу - 10 156 227 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Напомним, Кабмин 22 сентября одобрил решение об обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине. Прививки должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их подразделений на местах, а также сотрудники местных государственных администраций.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что школы с невакцинированными педагогами работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение.

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МОН новости Украины Сергей Шкарлет вакцинация от коронавируса
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