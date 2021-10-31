Пока трагедия не приходит в семью, украинцы не идут вакцинироваться - инфекционист

Инфекционист заявил, что пока трагедия не приходит в семью, украинцы не идут вакцинироваться / Reuters

Когда в Европе людям сказали, что надо вакцинироваться, то они пошли и вакцинировались, потому что заботятся о своей нации и государстве. В Украине люди имеют возможность вакцинироваться качественной вакциной - Pfizer, Moderna и тому подобным, но люди не идут, потому что есть большая кампания против вакцинации, заявил врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк в интервью Главреду.

"Людей пугают мифами о том, что после вакцинации к ним прилипают копейки. Поэтому люди просто напуганы, читать литературу они не хотят - им лучше посмотреть новости, послушать о скандалах и не вакцинироваться. Вместо того, чтобы сделать так, как в Израиле и большинстве европейских стран, где заболеваемость намного ниже, чем в Украине, где рекорд смертности от ковида оказался самым большим за три года пандемии", - объяснил он.

Ричняк подчеркнул, что пока трагедия не приходит в семью, люди не идут вакцинироваться.

"Но после этого, я уверен, в 99% случаев все вакцинируются, потому что люди видели, как их родственники попадали в больницу, как они мучились, как ни старались врачи, но спасти человека все равно не получилось", - рассказал инфекционист.

Он отметил, что людям надо объяснить, что вакцина - это добро.

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"Мы же все были вакцинированы против туберкулеза, против полиомиелита. Вакцину придумали умные люди, чтобы люди жили. Никто же не говорит о том, что люди не жили до 70-80 лет, когда вакцин не было и было много инфекционных заболеваний, от которых люди умирали, но вакцина их поборола. "Испанкой" до появления коронавируса болели чуть ли не каждый год, но после вакцины такой высокой смертности от нее уже не было", - объяснил врач.

Резюмируя, Ричняк добавил, что вакцинация - это необходимая вещь, без нее в медицинской системе наступит коллапс, и не будет хватать места больным. Это единственная защита и никакой другой во всем мире просто не существует.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.