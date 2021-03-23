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В Одессе грабанули НАБУ, задержан подозреваемый

23 марта 2021, 13:45
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В понедельник обокрали одесское представительство НАБУ.

У одесском НАБУ украли металлолом
В Одессе у НАБУ украли металлолом / dumskaya.net

В понедельник утром, 22 марта, в Одессе грабанули гараж местного территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины, задержан один из подозреваемых.

Злоумышленники украли металлолом из гаража офиса НАБУ, о преступлении сообщил главный специалист одесского представительства Бюро, сообщает Думская со ссылкой на сведения правоохранителей.

По данным издания, из гаража унесли металлические конструкции, которые там лежали после недавнего ремонта. Пока неизвестно, какой ущерб нанесли НАБУ.

Правоохранители подозревают в причастности к ограблению 34-летнего жителя села Фонтанка, у него нашли вещдоки.

"…житель села Фонтанка утром 22 марта вместе с двумя подельниками забрался в гараж офиса Национального антикоррупционного бюро Украины…", – отмечается в материале.

  • Справка. Одесское территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины находится по адресу ул. Среднефонтанская, 14.
  • НАБУ – это правоохранительный орган, на который возлагается пресечение, выявление и раскрытие коррупционных преступлений, пишет Википедия. Бюро создано в апреле 2015 года.
НАБУ новости Одессы
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