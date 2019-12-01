Украл, выпил, в тюрьму: копы схватили грабителей столичного Ощадбанка

Утром 1 декабря, в воскресенье, полиция схватила подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка", - заявил на своей странице в Фейсбуке глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По словам Пышного, личности подозреваемых установлены.

Отметим, утром 30 ноября в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка. В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. Для поимки подрывников в Киеве ввели операцию "Сирена". Стало известно, что взрыв произошел около 4 часов утра.

Чуть позже 30 ноября председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что после взрыва отделения банка в Киеве злоумышленники украли около 250 тысяч гривен, а сумма ущерба исчисляется миллионами гривен.

"Работаем с правоохранителями. Главное — без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью", - написал он в Facebook.

По словам Пышного, злоумышленники закачали газ в банкомат и взорвали его.