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В Украине официально появилась новая профессия: что о ней известно

Мария Николишин
2 августа 2024, 16:47
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Обученные в Украине деминеры смогут работать за рубежом без необходимости проходить обучение снова.
В Украине официально появилась новая профессия: что о ней известно
В Украине официально появилась новая профессия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине официально появилась новая профессия. Так, национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминера. Фактически операторы были вынуждены самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие же профессионального стандарта, который соответствует международным требованиям (IMAS - International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Известно, что после утверждения стандарта будет проведен ряд мероприятий для введения в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. Кроме того, под новую профессию разработают соответствующий образовательный стандарт и по нему будут готовить дипломированных специалистов.

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Кроме того, утвержденный профессиональный стандарт, который соответствует требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Соответственно, обученные в Украине деминеры также смогут работать за рубежом без необходимости проходить обучение снова.

В ведомстве также отметили, что люди с инвалидностью, включая тех, кто имеет ампутации, могут работать в должности деминера в нетехническом обследовании территории с помощью дронов и другой техники. Это открывает долгосрочные перспективы для работы в этой сфере, подчеркнули в Минэкономики.

"В Украине есть много возможностей для работы деминером, и важно, чтобы ветераны могли использовать свои навыки в мирной жизни", - подчеркнули в ведомстве.

Что известно о Минэкономики?

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

Разминирование территорий - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабинет министров принял на заседании решение о запуске проекта единой унифицированной процедуры сертификации операторов противоминной деятельности.

Также известно, что разминирование акваторий Азовского и Черного морей может занять около полугода.

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