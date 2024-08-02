Очень чувствительная тема: Гнатов рассказал о возможности ротации на передовой

Подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи, говорит Гнатов.

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Гнатов рассказал о возможности ротации на передовой / коллаж: Главред, фото: armyinform, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Страна-агрессор Россия продолжает держать наступательную инициативу на фронте. При таких условиях говорить о ротации на передовой пока преждевременно. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов в интервью "Главкому".

"Это очень чувствительная тема. В слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. Обстановка такова, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, - преждевременно", - подчеркнул генерал.

По его словам, как только появляется возможность для ротаций, "мы стараемся это делать".

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Он также пояснил, что подразделения украинских войск постоянно заменяются на позициях, меняются зоны и направления, где они выполняют задачи.

"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на ваш вопрос не будет", - подчеркнул Гнатов.

Что известно об Андрее Гнатове? Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области сейчас сложная, группировке украинской армии угрожает оперативное окружение.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Там захватчики бросают в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских военных на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

Стоит заметить, что потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны.

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