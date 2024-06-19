В Украине шесть часов не будут выключать свет: 'Укрэнерго' изменило графики

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений для населения и промышленности с 6 часов утра.

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"Укрэнерго" уменьшило время отключений света на завтра / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В четверг, 20 июня, графики почасовых отключений не будут применять шесть часов. Стабилизационные графики отключения электроэнергии промышленных и бытовых потребителей будут действовать с 6 утра. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Завтра, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется. С 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графиками", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения сообщат дополнительно.

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Фото: Укрэнерго

Что известно о "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что 20 июня во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений света из-за высокого уровня потребления электроэнергии. Отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Как сообщал Главред, Украина потеряла 50% способности к генерации электроэнергии из-за российских обстрелов. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого, в Украине сократят продолжительность стабилизационных отключений. Кабмин планирует значительно сократить перечень потребителей с гарантированным электрообеспечением, не подлежащих отключению от электросети, сказал советник премьер-министра Юрий Бойко.

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