Военный эксперт пояснил, какой город на Донбассе ВСУ важно контролировать

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему украинской армии важно удерживать и укреплять город Часов Яр на Донбассе.

Какой город на Донбассе ВСУ важно контролировать - военный эксперт / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Оккупанты из РФ подошли к автодороге "Константиновка – Бахмут", но ВСУ удерживают там крепкую оборону. И пока лежащий неподалеку город Часов Яр под украинским контролем, угрозы для нашей группировки возле Бахмута нет. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известный военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как говорил эксперт, до конца второго месяца зимы русские оккупанты будут пытаться усилить давление в районе Бахмута, поскольку их резервы будут подходить в ближайшие несколько недель. В то же время пик атак врагов Свитан ожидает в конце февраля.

"Через Часов Яр проходит несколько логистических цепочек снабжения Бахмутского направления. Пока Часов Яр находится под контролем украинских войск, то бахмутской группировке ничего не угрожает. Там не будет проблем", – сказал военный эксперт.

Как говорит Свитан, если же оккупанты доберутся до Часова Яра, то украинские бойцы быстро смогут уйти на возвышенность и отодвинуться от Бахмута немного западнее и уже оттуда будут обороняться от врагов (по типу того, как это произошло в Соледаре).

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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