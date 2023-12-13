Военный эксперт пояснил, много ли у РФ ракет 48Н6, которыми они бьют по Киеву

Ракеты 48Н6, которыми страна-агрессор РФ обстреляли Киев 13 декабря, еще советского производства, поэтому их у оккупантов много.

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Олег Катков отдельно подчеркнул, что РФ продолжает производить ракеты 48Н6 / коллаж Главред, скриншоты из видео

Число ракет модели 48Н6, которыми страна-агрессор РФ в ночь на 13 декабря атаковала Киев, измеряется тысячами, и производство продолжается. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"О ракетах, которыми сегодня атаковали Киев, то речь идет о дальности свыше 280 км. То есть, дальность этих ракет, скорее всего, свыше 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительно", — рассказал Катков.

Специалист отдельно подчеркнул, что РФ продолжает производить ракеты 48Н6.

видео дня

"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями, то есть в тысячу единиц. И Россия продолжает их производить. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", — подытожил он.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря

Напомним, что 13 декабря ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами. Также сегодня в три часа ночи оккупанты выпустили 10 ракет по Киеву. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами.

Стали известны новые детали ракетного удара по Киеву. На данный момент известно о 53 пострадавших, среди них есть шестеро детей. 18 человек были госпитализированы в больницу. Кроме того, повреждены 19 автомобилей, из которых четыре не подлежат восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву. По словам президента, Украине нужно наращивать количество систем ПВО, и уже есть "новые мощные договоренности". Продолжается работа над ускорением поставок.

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