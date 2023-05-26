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Военный эксперт рассказал, стоит ли ВСУ уничтожать Крымский мост

Дмитрий Видоменко
26 мая 2023, 11:00 обновлено 26 мая, 11:00
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Как говорит Евгений Дикий, нынешняя пропускная способность Крымского моста сейчас не очень подходит для военных нужд оккупантов.
Крымский мост, Дикий
Евгений Дикий / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинской армии, по всей вероятности, будет выгоднее до конца не уничтожать Крымский мост ‒ чтобы русскому гражданскому населению было удобнее улепетывать с полуострова. Об этом в рамках чата на Главреде сказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", а также директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Как по мне, стратегическое значение там имеет только железнодорожное полотно, которое было существенно повреждено во время предыдущего "хлопка" на Крымском мосту. Не берусь судить, когда его добьют, но технически у нас теперь есть чем – спасибо Британии за Storm Shadow", ‒ сказал он.

Как говорит Дикий, нынешняя пропускная способность Крымского моста сейчас не очень подходит для военных нужд оккупантов.

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Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

"А вот насчет живой полосы автомагистрали, которая осталась одна, потому что вторая, как мы помним, обвалилась после "хлопка", есть вопросы. Для обеспечения военного контингента это на самом деле очень узенькая артерия, через которую многого не завезешь. Зато, возможно, стоит оставить эту артерию для бегства в Россию гражданского российского населения. За эти восемь лет в Крыму собралось много "понаехов", и до сих пор далеко не все они убрались оттуда с чемоданчиками. Возможно, нам выгоднее оставить им этот путь для бегства", ‒ сказал он.

Может ли Украина уничтожить Крымский мост

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Крымский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что удар по Крымскому мосту может дать старт контрнаступлению украинских войск. Крымский мост однозначно станет целью Вооруженных сил Украины, считает полковник.

Российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что передача Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow облегчит ВСУ задачу по уничтожению Крымского моста. Если эстакады больше не будет, оккупанты России не смогут содержать Крым.

Смотрите на видео интервью с Евгением Диким:

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Крымский мост война России и Украины Евгений Дикий
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